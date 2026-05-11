Concert avec Ragaa Hotel Mercure Granville
Concert avec Ragaa Hotel Mercure Granville samedi 16 mai 2026.
Granville
Concert avec Ragaa
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Laisse-toi emporter par la voix envoûtante de Ragaa lors d’une soirée musicale unique face à la mer !
Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, elle revisite avec sensibilité et énergie des titres qui te feront vibrer tout au long de la soirée.
À la véranda avec vue mer Hôtel Mercure Granville
Entrée gratuite et ouverte à tous !
Sur place, profite d’une sélection de boissons et d’une petite restauration pour accompagner ce moment hors du temps.
Que tu viennes entre amis, en famille ou simplement pour t’évader, cette soirée promet d’être un vrai moment de plaisir et de partage ? .
Hotel Mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM
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English : Concert avec Ragaa
L’événement Concert avec Ragaa Granville a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer
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