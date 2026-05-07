Concert avec ROCK MOOT Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert avec ROCK MOOT

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Dame du Lac propose une soirée concert avec un voyage dans le temps du rock n roll des années 50 au rock récent.

Réservation conseillée pour la restauration.

La Dame du Lac propose une soirée concert avec un voyage dans le temps du rock n roll des années 50 au rock récent.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert avec ROCK MOOT

La Dame du Lac offers an evening concert with a journey through time, from 50s rock ‘n’ roll to recent rock ‘n’ roll.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert avec ROCK MOOT Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides