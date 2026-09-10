Informations pratiques

Le Blanc

Concert Aymeric Simon

81 rue de république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Aymeric Simon, compositeur, guitariste et chanteur de Blues & Roots.

Aymeric Simon, compositeur, guitariste et chanteur de Blues & Roots.

Avec l’esprit blues ( du bayou ) comme base fondamentale, Aymeric grand voyageur, s’ inspire plus largement de la musique afro-américaine, puisant aussi bien dans le jazz, la soul, le rythm’n’blues, la musique folk ou encore le rock.

Il joue ses propres compositions ainsi que des standards du blues des années 30 jusqu’au années 70 tel que Devil got my women – (Skip James),Love in vain- (Robert Jhonson),Going Down south-(R.L Burnside) etc… .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr

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English :

Association le Silo presents a concert by Ana Delaperrière.

L’événement Concert Aymeric Simon Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Brenne