Concert | Azale Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
Concert | Azale Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais samedi 6 juin 2026.
Saint-Aubin-de-Lanquais
Concert | Azale
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Flamenco et chansons françaises.
Plus d’informations à venir.
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
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English :
L’événement Concert | Azale Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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