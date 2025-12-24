Concert | B.Roy, Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | B.Roy

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Lorsque B.ROY s’empare de son accordéon et interprète ses chansons, c’est tout l’univers du Paris rock, éternel et populaire, qui refait surface.

Pas la Ville-Lumière pour touristes, non, bien mieux le vrai, Paname celui de Belleville, Ménilmontant ou Barbès !!!! B.ROY fait partie de ces musiciens sincères et attachants, issus de la scène alternative des années 80.

Il a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde, notamment de 2000 à 2002 au sein de RADIO BEMBA, le groupe de MANU CHAO.

Avec un répertoire mélangeant des compos, des classiques de la chanson française, des guinguettes et des poésies, son accordéon dans les mains, dans un bar enfumé ou ailleurs, il vous transporte dans son univers festif et rebelle….

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert | B.Roy

L’événement Concert | B.Roy Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2025-12-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides