Concert | Chronogynie Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Les Amis de la Brouette, Saint-Aubin-de-Lanquais, Dordogne

21 février 2026

fin : 2026-02-21

2026-02-21

CHRONOGYNIE déroule une histoire de la musique populaire des années 50 à nos jours en rendant hommage à des interprètes féminines exclusivement Basile LOPEZ (guitares, chant, batterie) et Patrick SAIGNES (harmonica) revisitent Cindy Lauper, Catherine Ringer ou Britney Spears en acoustique mais électrifient grassement Janis Joplin, Lady Gaga et Juliette Armanet.

Dans ce projet musical a tendance folk-blues, chaque titre est présenté, contextualisé pour permettre au spectateur de (re)traverser les décennies !

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

+33 6 21 77 18 56

