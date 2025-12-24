Concert | French Kiss, Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | French Kiss

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

French Kiss est un duo né d’une rencontre dans une boulangerie… la pâte leva si bien que naquit très vite un délicieux mélange de chansons de Kate Bush, Marylin Monroe, Eurythmics, Nick Cave, et bien d’autres, revisitées dans un style parfois folk, parfois jazzy, ou bluesy, ou un mélange de tout ça.

La recette ajoute une touche de glamour par ci, un nappage de groove par là. Certains morceaux sont très doux, d’autres pleins d’énergie et de rythme ! Marine chante et joue des percussions, Eric joue les guitares et chante. Cerise sur le gâteau, le duo dégage une énergie chaleureuse et souriante à chaque concert.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

