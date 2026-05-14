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Concert B.A.B. Le Coupe Gorge Parthenay

Concert B.A.B. Le Coupe Gorge Parthenay

Concert B.A.B. Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Concert B.A.B.

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

B.A.B. trio niortais. BAB ?
Cool ? pas vraiment BAB comme Basse Accordéon chromatique et Banjo tenor. Au programme de notre prestation, des compositions néo Trad d’ici et d’ailleurs, Scottishs, Valses, Polkas, Mazurkas, Rondeaux, Bourrées et
Gavottes….Venez nous écouter ou vous dégourdir les guibolles.   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

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English : Concert B.A.B.

L’événement Concert B.A.B. Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine

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