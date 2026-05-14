Concert B.A.B. Le Coupe Gorge Parthenay
Concert B.A.B. Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 11 septembre 2026.
Parthenay
Concert B.A.B.
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
B.A.B. trio niortais. BAB ?
Cool ? pas vraiment BAB comme Basse Accordéon chromatique et Banjo tenor. Au programme de notre prestation, des compositions néo Trad d’ici et d’ailleurs, Scottishs, Valses, Polkas, Mazurkas, Rondeaux, Bourrées et
Gavottes….Venez nous écouter ou vous dégourdir les guibolles. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert B.A.B.
L’événement Concert B.A.B. Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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