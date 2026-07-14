Concert Bachar Mar-Khalifé joue Christophe rue des Faucheroux Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Concert Bachar Mar-Khalifé joue Christophe

rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17 21:20:00

Date(s) :

2026-12-17

Bachar Mar-Khalifé et Christophe se sont rencontrés deux ans avant la mort du chanteur en 2020.

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rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

Bachar Mar-Khalifé and Christophe met two years before the singer’s death in 2020.

L’événement Concert Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Montluçon a été mis à jour le 2026-07-09 par Montluçon Tourisme