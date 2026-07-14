Concert Bachar Mar-Khalifé joue Christophe rue des Faucheroux Montluçon
jeudi 17 décembre 2026 · rue des Faucheroux · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Concert Bachar Mar-Khalifé joue Christophe
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17 21:20:00
Date(s) :
2026-12-17
Bachar Mar-Khalifé et Christophe se sont rencontrés deux ans avant la mort du chanteur en 2020.
.
rue des Faucheroux Théâtre Des Ilets Centre Dramatique National De Montluçon, Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bachar Mar-Khalifé and Christophe met two years before the singer’s death in 2020.
L’événement Concert Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Montluçon a été mis à jour le 2026-07-09 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Fête nationale Feu d’artifice Montluçon 14 juillet 2026
- Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon 14 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon 14 juillet 2026
- Exposition photographique Berges du Cher Montluçon 15 juillet 2026
- Exposition photographique Les Lettres prennent la pose Espace Boris Vian Fond d’art moderne et contemporain Montluçon 15 juillet 2026