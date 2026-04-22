Concert Back to the classics Dj Sando Happy Dock Le Havre

Le Havre

Concert Back to the classics Dj Sando

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Rendez vous, le vendredi 8 mai au Happy Dock pour une Back to the Classics édition Tropicale avec 100% de Dance hall, ragga, reggaeton, Kompa, zouk, afro…de 90 a 2015

Le tout sera distillé par Dj Sando

Entrée uniquement sur prévente. .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

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English : Concert Back to the classics Dj Sando

L’événement Concert Back to the classics Dj Sando Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie