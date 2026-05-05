Concert bagad de Kadoudal Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 20 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les accordéonistes du Bagad de Kadoudal vous proposent un moment musical.

Un goûter partagé sera organisé par les bénévoles du Café Patio.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



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