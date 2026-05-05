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Concert bagad de Kadoudal Centre des Marais Vern-sur-Seiche

Concert bagad de Kadoudal Centre des Marais Vern-sur-Seiche

Concert bagad de Kadoudal Centre des Marais Vern-sur-Seiche mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Centre des Marais

Adresse : 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche

Ville : 35770 Vern-sur-Seiche

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Concert bagad de Kadoudal Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 20 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les accordéonistes du Bagad de Kadoudal vous proposent un moment musical.

Un goûter partagé sera organisé par les bénévoles du Café Patio.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T16:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr  

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327


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