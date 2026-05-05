Concert bagad de Kadoudal, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche
Concert bagad de Kadoudal, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche mercredi 20 mai 2026.
Concert bagad de Kadoudal Mercredi 20 mai, 15h00 Centre des Marais Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Un goûter partagé sera organisé par les bénévoles du Café Patio.
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/
Les accordéonistes du Bagad de Kadoudal vous proposent un moment musical.
Centre des Marais
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