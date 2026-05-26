Concert Bal Forro avec Léo Côrrea Place du marché La Turballe
Concert Bal Forro avec Léo Côrrea Place du marché La Turballe jeudi 25 juin 2026.
La Turballe
Concert Bal Forro avec Léo Côrrea
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Originaire de la vibrante São Paulo, au Brésil, Léo Corrêa est musicien, compositeur et luthier, et réside en France depuis dix ans.
À l’âge de 27 ans, il découvre la rabeca, instrument traditionnel de la culture populaire brésilienne.
Animé par sa passion pour les traditions, il se met à fabriquer ses propres instruments et à composer des musiques destinées à faire danser, inspiré par de grands maîtres de la culture populaire.
Dans son projet solo, Léo Corrêa propose un spectacle vibrant et dansant, réunissant percussions brésiliennes, rabeca et viola caipira.
À travers un répertoire ancré dans les traditions populaires et ouvert à l’improvisation, l’artiste instaure un dialogue direct avec le public, l’invitant à la danse et à la participation.
L’interaction constante transforme chaque représentation en un moment collectif, festif et plein d’énergie. .
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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L’événement Concert Bal Forro avec Léo Côrrea La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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