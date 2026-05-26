Concert Bal Forro avec Léo Côrrea Place du marché La Turballe

La Turballe

Concert Bal Forro avec Léo Côrrea

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Originaire de la vibrante São Paulo, au Brésil, Léo Corrêa est musicien, compositeur et luthier, et réside en France depuis dix ans.

À l’âge de 27 ans, il découvre la rabeca, instrument traditionnel de la culture populaire brésilienne.

Animé par sa passion pour les traditions, il se met à fabriquer ses propres instruments et à composer des musiques destinées à faire danser, inspiré par de grands maîtres de la culture populaire.

Dans son projet solo, Léo Corrêa propose un spectacle vibrant et dansant, réunissant percussions brésiliennes, rabeca et viola caipira.

À travers un répertoire ancré dans les traditions populaires et ouvert à l’improvisation, l’artiste instaure un dialogue direct avec le public, l’invitant à la danse et à la participation.

L’interaction constante transforme chaque représentation en un moment collectif, festif et plein d’énergie. .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Concert Bal Forro avec Léo Côrrea La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44