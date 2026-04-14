Concert Ballade et World songs Haguenau
Concert Ballade et World songs Haguenau samedi 26 septembre 2026.
Haguenau
Concert Ballade et World songs
62a route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Une soirée acoustique conviviale en salle pour ce répertoire de ballades anglo-saxonnes, folk, blues, …. un détour par les States nous invitera au voyage Bob Dylan, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Elvis Prelsey, Simon and Garfunkel et tant d’autres…
Une soirée acoustique conviviale en salle pour ce répertoire de ballades anglo-saxonnes, folk, blues, …. un détour par les States nous invitera au voyage Bob Dylan, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Elvis Prelsey, Simon and Garfunkel et tant d’autres…
En première partie, venez découvrir l’univers folk de Patrice Kapfer, passionné de musique et élève de Jean-Luc Wehinger et qu’il accompagnera à la guitare, au violon, violoncelle, harmonica….
Buvette et restauration sur place. Accueil à partir de 19h.
Gratuit pour les enfants merci de téléphoner pour signaler leur présence. .
62a route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr
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English :
A convivial acoustic evening indoors for this repertoire of Anglo-Saxon ballads, folk, blues, …. a detour to the States will invite us to travel: Bob Dylan, Willie Nelson, Bruce Springsteen, Elvis Prelsey, Simon and Garfunkel and so many others…
L’événement Concert Ballade et World songs Haguenau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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