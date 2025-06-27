Concert: Ballaké Sissoko & Piers Faccini Portes-lès-Valence

Parc Léo Lagrange (Magic Mirror) Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-15 20:00:00
2026-05-15

Vingt ans après leurs premières notes échangées, le maître malien de la kora, Ballaké Sissoko et le poète anglo-italien, Piers Faccini unissent à nouveau leur talent sur scène.
Parc Léo Lagrange (Magic Mirror) Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  accueil@train-theatre.fr

English :

Twenty years after they first exchanged notes, Malian kora master Ballaké Sissoko and Anglo-Italian poet Piers Faccini join forces once again on stage.

