Concert Banana Smile ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Banana Smile ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 9 mai 2026.
Gisors
Concert Banana Smile
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Soul/funk/rock
Banana Smile c’est du peps en zik, des étincelles en décibels, de la reprise qui défrise, des airs qu’on aime et on en veut encore ! Alors alors ? Vous voulez de la soul, du blues, du reggae, du zouk, du rock, du funk et tout ça le même soir ? No problemo ! Ce que vous pensiez impossible, Banana Smile l’a fait ! .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Concert Banana Smile
L’événement Concert Banana Smile Gisors a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme
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