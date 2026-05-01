Concert Banana Smile ZAC du Mont de Magny Gisors

Gisors

Concert Banana Smile

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Soul/funk/rock

Banana Smile c’est du peps en zik, des étincelles en décibels, de la reprise qui défrise, des airs qu’on aime et on en veut encore ! Alors alors ? Vous voulez de la soul, du blues, du reggae, du zouk, du rock, du funk et tout ça le même soir ? No problemo ! Ce que vous pensiez impossible, Banana Smile l’a fait ! .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Banana Smile

L’événement Concert Banana Smile Gisors a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme