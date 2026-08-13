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AGENDA · Neuvy

Concert Banana Spleen La Jimbr’tée Neuvy

mercredi 11 novembre 2026 · La Jimbr'tée · Neuvy

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Jimbr'tée
Adresse
Grange de Corgenay 29 route de Corgenay
Ville
03000 Neuvy
Département
Allier
Tarif

Neuvy

Concert Banana Spleen

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 16:00:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Concert La Quarantaine rugissante , pour les 40 ans des Banana Spleen.
  .

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84  contact@jimbrtee.org

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English :

The Roaring Forties Concert, celebrating the 40th anniversary of Banana Spleen.

L’événement Concert Banana Spleen Neuvy a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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