Concert Banana Spleen La Jimbr’tée Neuvy
mercredi 11 novembre 2026 · La Jimbr'tée · Neuvy
Informations pratiques
Neuvy
Concert Banana Spleen
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 16:00:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Concert La Quarantaine rugissante , pour les 40 ans des Banana Spleen.
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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
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English :
The Roaring Forties Concert, celebrating the 40th anniversary of Banana Spleen.
L’événement Concert Banana Spleen Neuvy a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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