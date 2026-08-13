Bal trad d’automne La Jimbr’tée Neuvy

Informations pratiques

Neuvy

Bal trad d’automne

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Bal trad avec Laurence Pinchemaille et Cyril Roche.

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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

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English :

Traditional dance party with Laurence Pinchemaille and Cyril Roche.

L’événement Bal trad d’automne Neuvy a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région