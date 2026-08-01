Concert Mon Cabrel sans guitare La Jimbr’tée Neuvy
jeudi 27 août 2026 · La Jimbr'tée · Neuvy
Informations pratiques
Neuvy
Concert Mon Cabrel sans guitare
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
L’histoire d’un pianiste classique Bastien Lucas qui écoutait un chanteur du Sud-Ouest.
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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
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English :
The story of a classical pianist, Bastien Lucas, who was listening to a singer from the Southwest.
L’événement Concert Mon Cabrel sans guitare Neuvy a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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