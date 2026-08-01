Concert Mon Cabrel sans guitare La Jimbr’tée Neuvy

Informations pratiques

Neuvy

Concert Mon Cabrel sans guitare

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

L’histoire d’un pianiste classique Bastien Lucas qui écoutait un chanteur du Sud-Ouest.

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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

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English :

The story of a classical pianist, Bastien Lucas, who was listening to a singer from the Southwest.

L’événement Concert Mon Cabrel sans guitare Neuvy a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région