JEP Château des Vieux Melays Les Vieux Melays Neuvy

Informations pratiques

Neuvy

JEP Château des Vieux Melays

Les Vieux Melays Château des Vieux Melays Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Inscrit aux Monuments historiques, ce château, exemple typique d’un manoir bourbonnais du XVIIème siècle, est composé d’un Logis, de deux communs, d’un pigeonnier et d’une chapelle décorée (1716), avec un accès par un remarquable portail sculpté.

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Les Vieux Melays Château des Vieux Melays Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 86 18 00

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English :

Listed as a Historic Monument, this château—a typical example of a 17th-century Bourbonnais manor house— consists of a main residence, two outbuildings, a dovecote, and an ornately decorated chapel (1716), with access through a remarkable carved gate.

L’événement JEP Château des Vieux Melays Neuvy a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région