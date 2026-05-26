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Concert Baptiste Herbin Trio Ploeren

Concert Baptiste Herbin Trio Ploeren mardi 11 août 2026.

Adresse : Château du Mezo, Route d’Arradon

Ville : 56880 Ploeren

Département : Morbihan

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Ploeren

Concert Baptiste Herbin Trio

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Le Domaine Le Mezo vous invite à l’occasion du festival Les Musicales du Golfe à une soirée jazz d’exception avec le saxophoniste Baptiste Herbin, figure majeure du jazz français contemporain. Entouré de Matthieu Chazarenc à la batterie et Sylvain Romano à la contrebasse, il présentera son nouvel album Django!, un hommage sensible et inspiré à l’univers de Django Reinhardt. Un concert intimiste où virtuosité, écoute et émotion se rencontrent dans l’élégance du trio jazz.   .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56 

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English :

L’événement Concert Baptiste Herbin Trio Ploeren a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56

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