Ploeren

Concert Baptiste Herbin Trio

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le Domaine Le Mezo vous invite à l’occasion du festival Les Musicales du Golfe à une soirée jazz d’exception avec le saxophoniste Baptiste Herbin, figure majeure du jazz français contemporain. Entouré de Matthieu Chazarenc à la batterie et Sylvain Romano à la contrebasse, il présentera son nouvel album Django!, un hommage sensible et inspiré à l’univers de Django Reinhardt. Un concert intimiste où virtuosité, écoute et émotion se rencontrent dans l’élégance du trio jazz. .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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L’événement Concert Baptiste Herbin Trio Ploeren a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56