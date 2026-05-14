Concert baroque CRR de Limoges Limoges

Limoges

Concert baroque

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vous êtes conviés à un concert baroque donnée par l’Ensemble Baroque 416.

Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

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English : Concert baroque

L’événement Concert baroque Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole