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Concert baroque CRR de Limoges Limoges

Concert baroque CRR de Limoges Limoges

Concert baroque CRR de Limoges Limoges samedi 30 mai 2026.

Lieu : CRR de Limoges

Adresse : 9 Rue Fitz James

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Limoges

Concert baroque

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Vous êtes conviés à un concert baroque donnée par l’Ensemble Baroque 416.

Informations complémentaires auprès du Conservatoire.   .

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50 

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English : Concert baroque

L’événement Concert baroque Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole

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