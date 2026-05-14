Concert baroque CRR de Limoges Limoges
Concert baroque CRR de Limoges Limoges samedi 30 mai 2026.
Limoges
Concert baroque
CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vous êtes conviés à un concert baroque donnée par l’Ensemble Baroque 416.
Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .
CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Concert baroque
L’événement Concert baroque Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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