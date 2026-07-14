Concert Beethoven Folk, Quatuor Zaïde L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Beethoven Folk, Quatuor Zaïde

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 21:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Vous trouvez les quatuors de Beethoven impressionnants ? Considéré comme l’Everest de la littérature pour cordes, ce corpus de seize pièces intimide par sa hauteur de vue intellectuelle, sa prodigieuse invention formelle et son expression monumentale. Conscientes de cette réputation de difficulté, les musiciennes du Quatuor Zaïde proposent un tout nouveau regard sur Beethoven.

Le compositeur allemand était en effet un amoureux de musique traditionnelle tziganes, tarentelles et autres danses écossaises abondent dans ses œuvres. Mêlant quatuors de différentes périodes à des airs populaires (parfois imaginaires), le Quatuor Zaïde nous présente un récital rythmé, exigeant et accessible. Un Beethoven à hauteur d’homme. Un Beethoven pour toutes et tous.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Do you find Beethoven’s string quartets impressive? Considered the Everest of string literature, this collection of sixteen pieces is intimidating in its intellectual depth, its prodigious formal invention, and its monumental expression. Aware of this reputation for difficulty, the musicians of the Za%EFde Quartet offer a completely new perspective on Beethoven.

The German composer was, in fact, a lover of traditional music: Gypsy tunes, tarantellas, and other Scottish dances abound in his works. Blending quartets from different periods with folk tunes (sometimes imaginary), the Za%EFde Quartet presents a rhythmic, challenging, and accessible recital. A Beethoven on a human scale. A Beethoven for everyone.

L’événement Concert Beethoven Folk, Quatuor Zaïde Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ