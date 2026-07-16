CONCERT : BEN PLG + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : BEN PLG + première partie Samedi 19 décembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

25/17/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T20:30:00+01:00 – 2026-12-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T20:30:00+01:00 – 2026-12-19T23:00:00+01:00

BEN plg

Originaire du Nord de la France, il développe un univers authentique et profondément humain, porté par une écriture sincère et un sens du récit particulièrement marquant. Entre introspection, énergie scénique et proximité avec son public, BEN plg construit un parcours artistique singulier qui rassemble un public toujours plus large. À l’occasion de l’ouverture de la billetterie, découvrez un artiste dont chaque performance promet une expérience forte et fédératrice.

+ première partie

Informations pratiques

Spectacle en configuration debout

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/ben-plg-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

BEN plg s’impose aujourd’hui comme l’une des figures incontournables de la nouvelle scène rap française et il performera sur la scène du Douze le samedi 16 janvier 2027

©by_kela