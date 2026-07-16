CONCERT : BEN PLG + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : BEN PLG + première partie Samedi 16 janvier 2027, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T20:30:00+01:00 – 2027-01-16T23:00:00+01:00

Fin : 2027-01-16T20:30:00+01:00 – 2027-01-16T23:00:00+01:00

BEN plg

Originaire du Nord de la France, il développe un univers authentique et profondément humain, porté par une écriture sincère et un sens du récit particulièrement marquant. Entre introspection, énergie scénique et proximité avec son public, BEN plg construit un parcours artistique singulier qui rassemble un public toujours plus large. À l’occasion de l’ouverture de la billetterie, découvrez un artiste dont chaque performance promet une expérience forte et fédératrice. BEN plg – Instagram +première partie

Informations pratiques

Spectacle en configuration debout

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/ben-plg-premiere-partie/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 130K Followers, 821 Following, 31 Posts – See Instagram photos and videos from BEN plg (@ben_plg) », « type »: « rich », « title »: « BEN plg (@ben_plg) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/465089792_1996768590762927_4974094720762848031_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=CUqDQKpvuVUQ7kNvwG2GAeu&_nc_oc=AdoVmA2aCLrkkRrwXsBiLvSsWQ6CXeoi7HFdFHOw336gEbLBJZikgWgpcSHYG_Br7Qc&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af_2uUv38kWKccZOjb15tmshpAhxWprIb9AfNcExDAiN4g&oe=6A2CA1C0 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ben_plg/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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BEN plg s’impose aujourd’hui comme l’une des figures incontournables de la nouvelle scène rap française et il performera sur la scène du Douze le samedi 16 janvier 2027