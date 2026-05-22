Concert Benin International Musical & Kanazoe Orchestra à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre
Concert Benin International Musical & Kanazoe Orchestra à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre samedi 23 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Concert Benin International Musical & Kanazoe Orchestra
à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le 23 mai, l’Alamzic accueille une soirée explosive avec deux groupes musicaux africains Benin International Musical et Kanazoé Orkestra. Pour danser jusqu’au bout de la nuit !
Rendez-vous dès 20h30
Billetterie à l’office de tourisme
Food trucks, bar… .
à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
On May 23, Alamzic hosts an explosive evening with two African musical groups: Benin International Musical and Kanazoé Orkestra. Dance the night away!
Rendezvous at 8:30 p.m
L’événement Concert Benin International Musical & Kanazoe Orchestra Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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