Concert Benjamin Biolay Quai de la Réunion Le Havre
Concert Benjamin Biolay Quai de la Réunion Le Havre jeudi 3 décembre 2026.
Concert Benjamin Biolay
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
English : Concert Benjamin Biolay
L’événement Concert Benjamin Biolay Le Havre a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie