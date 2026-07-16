CONCERT : BERTRAND BELIN + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : BERTRAND BELIN + première partie Samedi 5 décembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

BERTRAND BELIN

Depuis Tambour Vision (2022) jusqu’à Watt, il explore un même fil : le lien entre soi et les autres, sans certitude ni jugement, avec une voix grave et habitée qui impose immédiatement sa présence. Sa pop hybride, entre rock, chanson, jazz et blues, explore sans certitude le lien entre soi et les autres. Avec Watt, il poursuit une introspection sensible sur la conscience, la solitude et notre place dans le monde. Un art à la fois intime et ouvert, où le doute devient matière poétique. Bertrand Belin – Instagram + première partie

Informations pratiques

Spectacle en configuration debout Ouverture des portes à 19h30 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h. Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/bertrand-belin-premiere-partie/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 46K Followers, 283 Following, 283 Posts – See Instagram photos and videos from Bertrand Belin (@bertrand_belin) », « type »: « rich », « title »: « Bertrand Belin (@bertrand_belin) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/488617482_675628948198004_4602899540060590944_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy44MzAuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=qyaykrxHWW8Q7kNvwEbOtZN&_nc_oc=Ado_coFfMkefyWTtkRWmM_ZwMgcNSUzfEon_48WfFKDRcMXoq3UUenghsJ5X1uV1Bcw&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af98qgz7G9iGSikOF0hh7Idm2GuCgHaWLuD-6gSU4hkTYw&oe=6A2C760F », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/bertrand_belin/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Bertrand Belin trace une œuvre singulière où la musique, la littérature et la scène dialoguent en permanence, il la partagera avec vous sur la scène du Douze le samedi 5 décembre 2026.