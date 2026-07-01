CONCERT : BERTRAND BELIN + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : BERTRAND BELIN + première partie Samedi 5 décembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

30/22/20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

BERTRAND BELIN

Depuis Tambour Vision (2022) jusqu’à Watt, il explore un même fil : le lien entre soi et les autres, sans certitude ni jugement, avec une voix grave et habitée qui impose immédiatement sa présence.

Sa pop hybride, entre rock, chanson, jazz et blues, explore sans certitude le lien entre soi et les autres.

Avec Watt, il poursuit une introspection sensible sur la conscience, la solitude et notre place dans le monde. Un art à la fois intime et ouvert, où le doute devient matière poétique.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/bertrand-belin-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Bertrand Belin trace une œuvre singulière où la musique, la littérature et la scène dialoguent en permanence, il la partagera avec vous sur la scène du Douze le samedi 5 décembre 2026.

©Héloïse Esquié