CONCERT : BERTRAND BELIN + première partie, Le Douze, Cergy
samedi 5 décembre 2026 · Le Douze · Cergy
Informations pratiques
CONCERT : BERTRAND BELIN + première partie Samedi 5 décembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise
30/22/20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00
BERTRAND BELIN
Depuis Tambour Vision (2022) jusqu’à Watt, il explore un même fil : le lien entre soi et les autres, sans certitude ni jugement, avec une voix grave et habitée qui impose immédiatement sa présence.
Sa pop hybride, entre rock, chanson, jazz et blues, explore sans certitude le lien entre soi et les autres.
Avec Watt, il poursuit une introspection sensible sur la conscience, la solitude et notre place dans le monde. Un art à la fois intime et ouvert, où le doute devient matière poétique.
Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/bertrand-belin-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle
Bertrand Belin trace une œuvre singulière où la musique, la littérature et la scène dialoguent en permanence, il la partagera avec vous sur la scène du Douze le samedi 5 décembre 2026.
©Héloïse Esquié
À voir aussi à Cergy (Val-d'Oise)
- CONCERT : L.E.J + première partie, Le Douze, Cergy 3 octobre 2026
- CO-PLATEAU : KULTURR ET HLD + première partie, Le Douze, Cergy 21 novembre 2026
- LES CRIS DE PARIS – Sù!, Points communs Scène Nationale, Cergy 26 novembre 2026
- CONCERT : SKIP THE USE + première partie, Le Douze, Cergy 28 novembre 2026