Informations pratiques

Wintzenheim

Concert Bézèd’H

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-03-03 20:00:00

fin : 2027-03-03 22:00:00

Date(s) :

2027-03-03

Ni folklore sage, ni rock aseptisé chez la Tribu des Bézèd’H, le violon se déchaîne, les guitares cognent et les refrains se hurlent en chœur !

Ni folklore sage, ni rock aseptisé chez la Tribu des Bézèd’H, le violon se déchaîne, les guitares cognent et les refrains se hurlent en chœur ! Depuis plus de vingt ans, cette formation alsacienne sème un joyeux chaos festif sur les plus grands événements, du Montreux Jazz Festival à la Foire aux Vins de Colmar, partageant la scène avec des figures comme Matmatah ou Soldat Louis.

Aujourd’hui, le groupe ouvre un nouveau chapitre vibrant avec l’arrivée de trois nouveaux musiciens. Cette énergie renouvelée insuffle une puissance live inédite à leur rock celtique chanté en français. Un concert de Bézèd’H est une véritable déflagration de générosité ça transpire, ça danse, ça rit et l’on en ressort rincé mais heureux. Plus qu’un spectacle, une expérience fédératrice où la salle entière se transforme en une grande fête populaire. Préparez-vous à entrer dans la danse ! .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Neither tame folk music nor sanitized rock: with the Tribu des B%E9z%E8d?H, the violin goes wild, the guitars thrash, and the choruses are belted out in unison!

L’événement Concert Bézèd’H Wintzenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Colmar