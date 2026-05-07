Concert Bi-Polar Blues Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert Bi-Polar Blues Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 14 août 2026.
Monflanquin
Concert Bi-Polar Blues
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La Dame du Lac accueille Bi-Polar Blues. Venez partager avec nous un concert de haute intensité émotionnelle , une guitare aux racines blues solidement encrées, une énergie Rock plus contemporaine, parfois teintée de psychédélisme 60’s.
Réservation conseillée pour la restauration.
La Dame du Lac accueille Bi-Polar Blues. Venez partager avec nous un concert de haute intensité émotionnelle , une guitare aux racines blues solidement encrées, une énergie Rock plus contemporaine, parfois teintée de psychédélisme 60’s. Bi-Polar Blues captive avec un son immédiatement identifiable de slides envoutants, d’accordage Baryton, d’une contrebasse inattendue et d’une batterie virevoltante…
Réservation conseillée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert Bi-Polar Blues
La Dame du Lac welcomes Bi-Polar Blues. Come and share with us a concert of high emotional intensity , a guitar with solid blues roots, a more contemporary rock energy, sometimes tinged with 60’s psychedelia.
Reservations recommended for catering.
L’événement Concert Bi-Polar Blues Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
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