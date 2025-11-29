CONCERT BIGA*RANX Sète

CONCERT BIGA*RANX

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Véritable pionnier duvapor-dub,Biga*Ranx, le MC, producteur et artiste plasticien, a décroché l’or et le platine avec des hymnes comme LiquidSunshine , MyFace ou l’incontournable Petite Marie (Fanzine Remix) .

Village 42 présente en accord avec 1988 Records BIGA*RANX + 1ére PARTIE Véritable pionnier du vapor-dub, Biga*Ranx, le MC, producteur et artiste plasticien, a décroché l’or et le platine avec des hymnes comme Liquid Sunshine , My Face ou l’incontournable Petite Marie (Fanzine Remix) .Après avoir fait trembler les scènes aux quatre coins du globe, Biga*Ranx revient en 2025 avec Rainshine, un nouvel album riche en collaborations (Pupajim, Chaton, Atili, JAEL.) qui l’accompagnera tout l’été sur les scènes et les festivals. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie contact@archipel-thau.com

A true pioneer of vapor-dub, MC, producer and visual artist Biga*Ranx has gone gold and platinum with anthems such as LiquidSunshine , MyFace and the essential Petite Marie (Fanzine Remix) .

