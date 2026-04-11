Concert Bilal Hassani La BAM Metz
Concert Bilal Hassani La BAM Metz samedi 10 octobre 2026.
Metz
Concert Bilal Hassani
La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Bilal Hassani, 26 ans, auteur-compositeur, interprète, comédien et producteur, partage son quotidien avec plus de 3 millions de fans fidèles à travers le monde. Il est le symbole d’une nouvelle génération et porte haut les valeurs de tolérance, d’acceptation, d’amour de soi et de respect pour tous et toutes.Adultes
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La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Bilal Hassani, 26, singer-songwriter, actor and producer, shares his daily life with over 3 million loyal fans around the world. He is the symbol of a new generation, carrying high the values of tolerance, acceptance, self-love and respect for all.
L’événement Concert Bilal Hassani Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ
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