Concert Bilal Hassani La BAM Metz

Metz

Concert Bilal Hassani

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Bilal Hassani, 26 ans, auteur-compositeur, interprète, comédien et producteur, partage son quotidien avec plus de 3 millions de fans fidèles à travers le monde. Il est le symbole d’une nouvelle génération et porte haut les valeurs de tolérance, d’acceptation, d’amour de soi et de respect pour tous et toutes.Adultes

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La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Bilal Hassani, 26, singer-songwriter, actor and producer, shares his daily life with over 3 million loyal fans around the world. He is the symbol of a new generation, carrying high the values of tolerance, acceptance, self-love and respect for all.

L’événement Concert Bilal Hassani Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ