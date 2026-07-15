AGENDA · Saint-Amand-Montrond
Concert Bistro Polymaze Saint-Amand-Montrond
samedi 8 août 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Concert Bistro Polymaze
9 Rue du Pont Pasquet Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:15:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rock indé
En cas de mauvais temps, le concert se fera en intérieur .
9 Rue du Pont Pasquet Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 01 16
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English :
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L’événement Concert Bistro Polymaze Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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