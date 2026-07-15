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AGENDA · Saint-Amand-Montrond

Concert Bistro Polymaze Saint-Amand-Montrond

samedi 8 août 2026 · Saint-Amand-Montrond

Concert Bistro Polymaze Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:15:00
Adresse
9 Rue du Pont Pasquet
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Amand-Montrond

Concert Bistro Polymaze

9 Rue du Pont Pasquet Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:15:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Rock indé
En cas de mauvais temps, le concert se fera en intérieur   .

9 Rue du Pont Pasquet Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 01 16 

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English :

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L’événement Concert Bistro Polymaze Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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