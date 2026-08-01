Concert Blonde Rousse Vieilles-Maisons-sur-Joudry
vendredi 28 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Blonde Rousse
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concert Blonde ou Rousse à 19h. Embarquez pour un voyage musical au cœur des pays celtes, entre harpe, whistles et chants envoûtants.
Concert Blonde ou Rousse à 19h. Embarquez pour un voyage musical au cœur des pays celtes, entre harpe, whistles et chants envoûtants. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Blonde or Redhead Concert at 7 p.m. Embark on a musical journey to the heart of the Celtic lands, featuring harps, whistles, and enchanting songs.
L’événement Concert Blonde Rousse Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD
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