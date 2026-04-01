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Concert Bloodflower Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Bloodflower Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Bloodflower Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Bar associatif L'Ecurie

Adresse : 20 route du Bec d'Andaine

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Genêts

Concert Bloodflower

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :
2026-04-24

Dîner-concert avec Bloodflower, chanson-rock. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Bloodflower

L’événement Concert Bloodflower Genêts a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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