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Journée de prospection Bourdons Café associatif L’Ecurie Genêts

Journée de prospection Bourdons Café associatif L’Ecurie Genêts

Journée de prospection Bourdons Café associatif L’Ecurie Genêts vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Café associatif L'Ecurie

Adresse : 20 route du Bec d'Andaine

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Genêts

Journée de prospection Bourdons

Café associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Afin de mieux connaître la répartition des pollinisateurs et de contribuer à l’Atlas régional des bourdons, une journée de prospection est organisée par Nature en baie du Mont Saint-Michel et le GRETIA.
Mira Boustani, entomologiste spécialiste des hyménoptères, animera la journée, gratuite et ouverte à tous. La matinée se fera en salle et l’après-midi sur le terrain équipés de filets entomologiques, les participants partiront à la recherche des bourdons dans différents milieux.   .

Café associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 85 93 74 93  asso@nature-en-baie.fr

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English : Journée de prospection Bourdons

L’événement Journée de prospection Bourdons Genêts a été mis à jour le 2026-04-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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