Journée de prospection Bourdons Café associatif L’Ecurie Genêts
Journée de prospection Bourdons Café associatif L’Ecurie Genêts vendredi 24 avril 2026.
Genêts
Journée de prospection Bourdons
Café associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Afin de mieux connaître la répartition des pollinisateurs et de contribuer à l’Atlas régional des bourdons, une journée de prospection est organisée par Nature en baie du Mont Saint-Michel et le GRETIA.
Mira Boustani, entomologiste spécialiste des hyménoptères, animera la journée, gratuite et ouverte à tous. La matinée se fera en salle et l’après-midi sur le terrain équipés de filets entomologiques, les participants partiront à la recherche des bourdons dans différents milieux. .
Café associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 85 93 74 93 asso@nature-en-baie.fr
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English : Journée de prospection Bourdons
L’événement Journée de prospection Bourdons Genêts a été mis à jour le 2026-04-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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