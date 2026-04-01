Journée de prospection Bourdons Café associatif L’Ecurie Genêts

Genêts

Journée de prospection Bourdons

Café associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Afin de mieux connaître la répartition des pollinisateurs et de contribuer à l’Atlas régional des bourdons, une journée de prospection est organisée par Nature en baie du Mont Saint-Michel et le GRETIA.

Mira Boustani, entomologiste spécialiste des hyménoptères, animera la journée, gratuite et ouverte à tous. La matinée se fera en salle et l’après-midi sur le terrain équipés de filets entomologiques, les participants partiront à la recherche des bourdons dans différents milieux. .

Café associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 85 93 74 93 asso@nature-en-baie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de prospection Bourdons

L’événement Journée de prospection Bourdons Genêts a été mis à jour le 2026-04-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts