Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel Rue de l’Entrepont Genêts

Genêts

Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel

Rue de l’Entrepont Eglise Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-29

fin : 2926-05-01

Date(s) :

2026-04-29

Le Quatuor Lunaris, cordes et piano, qui rassemble de jeunes musiciens, animera avec Julie Gailland une séance jeune public et famille le mercredi 29 avril à 14h30, pour découvrir l’émotion de la musique classique.

Le Quatuor Lunaris donnera un concert le 1er mai, à 19h, avec au programme Brahms, Donatoni et Mozart. .

Rue de l’Entrepont Eglise Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 23 58 46 beatricevroux@gmail.com

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English : Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel

L’événement Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel Genêts a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts