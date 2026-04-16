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Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel Rue de l’Entrepont Genêts

Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel Rue de l’Entrepont Genêts

Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel Rue de l’Entrepont Genêts mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Rue de l'Entrepont

Adresse : Eglise

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 1 mai 2926

Genêts

Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel

Rue de l’Entrepont Eglise Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-29
fin : 2926-05-01

Date(s) :
2026-04-29

Le Quatuor Lunaris, cordes et piano, qui rassemble de jeunes musiciens, animera avec Julie Gailland une séance jeune public et famille le mercredi 29 avril à 14h30, pour découvrir l’émotion de la musique classique.
Le Quatuor Lunaris donnera un concert le 1er mai, à 19h, avec au programme Brahms, Donatoni et Mozart.   .

Rue de l’Entrepont Eglise Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 23 58 46  beatricevroux@gmail.com

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English : Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel

L’événement Événement Jeunes Talents des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint-Michel Genêts a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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