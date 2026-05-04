Concert Blue Odessa Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne
Concert Blue Odessa Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne samedi 18 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Blue Odessa
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Entre musiques tsiganes, chanson jazz et swing manouche, le Trio Bohème vous embarque dans un univers vibrant et plein d’énergie.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Between gypsy music, jazz chanson and gypsy swing, Trio Bohème will take you into a vibrant universe full of energy.
L’événement Concert Blue Odessa Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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