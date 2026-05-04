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Concert Blue Odessa Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Concert Blue Odessa Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Place de Verdun

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Blue Odessa

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Entre musiques tsiganes, chanson jazz et swing manouche, le Trio Bohème vous embarque dans un univers vibrant et plein d’énergie.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

Between gypsy music, jazz chanson and gypsy swing, Trio Bohème will take you into a vibrant universe full of energy.

L’événement Concert Blue Odessa Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique

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