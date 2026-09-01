Concert bluegrass La Mine d’Art Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Concert bluegrass

La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

LONG ROAD exécute de la musique bluegrass et rien que de la musique bluegrass! mélangeant sur scène l’humour caustique avec la rigueur que représente cette musique. Le concert démarre à 21h Petite restauration sur place

Pas de réservation nécessaire

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La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes moranenehls@yahoo.fr

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English :

LONG ROAD plays bluegrass music—and nothing but bluegrass music! On stage, they blend caustic humor with the precision that defines this genre. The concert starts at 9:00 p.m. Light refreshments available on site.

No reservations required.

L’événement Concert bluegrass Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux