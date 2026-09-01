Concert bluegrass La Mine d’Art Dieulefit
samedi 19 septembre 2026 · La Mine d'Art · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Concert bluegrass
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
LONG ROAD exécute de la musique bluegrass et rien que de la musique bluegrass! mélangeant sur scène l’humour caustique avec la rigueur que représente cette musique. Le concert démarre à 21h Petite restauration sur place
Pas de réservation nécessaire
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La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes moranenehls@yahoo.fr
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English :
LONG ROAD plays bluegrass music—and nothing but bluegrass music! On stage, they blend caustic humor with the precision that defines this genre. The concert starts at 9:00 p.m. Light refreshments available on site.
No reservations required.
L’événement Concert bluegrass Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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