Concert blues-soul Kaz Hawkins Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Concert blues-soul Kaz Hawkins

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

KAZ HAWKINS Une voix puissante, entre soul, blues et émotion.

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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

KAZ HAWKINS: A powerful voice that blends soul, blues, and %E9motion.

L’événement Concert blues-soul Kaz Hawkins Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-01 par Vichy Destinations