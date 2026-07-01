Concert blues-soul Kaz Hawkins Le Geyser Bellerive-sur-Allier
vendredi 9 octobre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Bellerive-sur-Allier
Concert blues-soul Kaz Hawkins
Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
KAZ HAWKINS Une voix puissante, entre soul, blues et émotion.
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com
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English :
KAZ HAWKINS: A powerful voice that blends soul, blues, and %E9motion.
L’événement Concert blues-soul Kaz Hawkins Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-01 par Vichy Destinations
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