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AGENDA · Bellerive-sur-Allier

Concert blues-soul Kaz Hawkins Le Geyser Bellerive-sur-Allier

vendredi 9 octobre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Geyser
Adresse
43 rue Jean-Baptiste Burlot
Ville
03700 Bellerive-sur-Allier
Département
Allier
Tarif
6 6 6

Bellerive-sur-Allier

Concert blues-soul Kaz Hawkins

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :
2026-10-09

KAZ HAWKINS Une voix puissante, entre soul, blues et émotion.
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00  geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

KAZ HAWKINS: A powerful voice that blends soul, blues, and %E9motion.

L’événement Concert blues-soul Kaz Hawkins Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-01 par Vichy Destinations

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