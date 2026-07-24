Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
samedi 1 août 2026 · Ambrières-les-Vallées
Informations pratiques
Ambrières-les-Vallées
Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées
7 Rue de Bouchevreau Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Deux voix et une guitare pour un concert live dans une ambiance intime et chaleureuse
Rendez-vous le samedi 01 août à 21h au bar Le Populaire à Ambrières.
Le duo BLUTU explore et revisite les standards de nos titres préférés, en mêlant voix vibrantes et guitare, pour un concert tout en intimité.
Tout le monde connaît au moins une chanson !
Entrée à 8€ avec une consommation offerte
Entrée + repas complet (sur réservation) à 16€ .
7 Rue de Bouchevreau Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 51 63
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English :
Two voices and a guitar for a live concert in a warm, intimate setting
L’événement Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Bocage Mayennais Tourisme
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