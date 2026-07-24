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Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées

samedi 1 août 2026 · Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
7 Rue de Bouchevreau
Ville
53300 Ambrières-les-Vallées
Département
Mayenne
Tarif
16 16

Ambrières-les-Vallées

Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées

7 Rue de Bouchevreau Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Deux voix et une guitare pour un concert live dans une ambiance intime et chaleureuse
Rendez-vous le samedi 01 août à 21h au bar Le Populaire à Ambrières.
Le duo BLUTU explore et revisite les standards de nos titres préférés, en mêlant voix vibrantes et guitare, pour un concert tout en intimité.

Tout le monde connaît au moins une chanson !

Entrée à 8€ avec une consommation offerte
Entrée + repas complet (sur réservation) à 16€   .

7 Rue de Bouchevreau Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 51 63 

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English :

Two voices and a guitar for a live concert in a warm, intimate setting

L’événement Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Bocage Mayennais Tourisme

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