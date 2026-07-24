Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées

7 Rue de Bouchevreau Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Deux voix et une guitare pour un concert live dans une ambiance intime et chaleureuse

Rendez-vous le samedi 01 août à 21h au bar Le Populaire à Ambrières.

Le duo BLUTU explore et revisite les standards de nos titres préférés, en mêlant voix vibrantes et guitare, pour un concert tout en intimité.

Tout le monde connaît au moins une chanson !

Entrée à 8€ avec une consommation offerte

Entrée + repas complet (sur réservation) à 16€ .

7 Rue de Bouchevreau Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 32 51 63

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English :

Two voices and a guitar for a live concert in a warm, intimate setting

L’événement Concert BLUTU au bar Le Populaire à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Bocage Mayennais Tourisme