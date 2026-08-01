Concert Boulbon
dimanche 16 août 2026 · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
Concert
Dimanche 16 août 2026 de 19h30 à 23h. place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:30:00
fin : 2026-08-16 23:00:00
Date(s) :
2026-08-16
L’association Boulbon Animation Culture présente une soirée musicale avec des reprises françaises et internationales !
5 chanteurs vous accompagnent au ryhtme de chansons revisitées.
Spectacle offert par la mairie de Boulbon.
Possibilité de se restaurer sur place restaurants, pizzeria… .
place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Boulbon Animation Culture Association presents a musical evening featuring French and international covers!
L’événement Concert Boulbon a été mis à jour le 2026-08-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
À voir aussi à Boulbon (Bouches-du-Rhône)
- Exposition Observation des hommes-oiseaux en milieu naturel Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 18 août 2026
- Cinéma en Plein Air Place Gilles Léontin Boulbon 21 août 2026
- Fête de la Saint-Éloi Boulbon 29 août 2026
- Visites au Château de Boulbon Rue du Château Boulbon 17 septembre 2026