UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boulbon

Concert Boulbon

dimanche 16 août 2026 · Boulbon

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
place Gilles Léontin
Ville
13150 Boulbon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Boulbon

Concert

Dimanche 16 août 2026 de 19h30 à 23h. place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:30:00
fin : 2026-08-16 23:00:00

Date(s) :
2026-08-16

L’association Boulbon Animation Culture présente une soirée musicale avec des reprises françaises et internationales !
5 chanteurs vous accompagnent au ryhtme de chansons revisitées.
Spectacle offert par la mairie de Boulbon.
Possibilité de se restaurer sur place restaurants, pizzeria…   .

place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47 

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English :

The Boulbon Animation Culture Association presents a musical evening featuring French and international covers!

L’événement Concert Boulbon a été mis à jour le 2026-08-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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