Informations pratiques

Boulbon

Concert

Dimanche 16 août 2026 de 19h30 à 23h. place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:30:00

fin : 2026-08-16 23:00:00

Date(s) :

2026-08-16

L’association Boulbon Animation Culture présente une soirée musicale avec des reprises françaises et internationales !

5 chanteurs vous accompagnent au ryhtme de chansons revisitées.

Spectacle offert par la mairie de Boulbon.

Possibilité de se restaurer sur place restaurants, pizzeria… .

place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boulbon Animation Culture Association presents a musical evening featuring French and international covers!

L’événement Concert Boulbon a été mis à jour le 2026-08-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)