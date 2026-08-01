Fête de la Saint-Éloi Boulbon
samedi 29 août 2026 · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
Fête de la Saint-Éloi
Du samedi 29 au dimanche 30 août 2026. Place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Chaque été, le village célèbre la fête de la Saint-Éloi dans une ambiance provençale et traditionnelle.
La Confrérie de Saint Eloi de Boulbon préserve cette tradition religieuse et rurale.
La carreto ramado décorée de branches de saules est tirée par de nombreux chevaux de trait, harnachés à la sarrasine. L’attelage parcourt rapidement le passage délicat de l’étroite Grand’Rue et jaillit sous la porte Loriol.
Samedi 29 août
14h Garniture de la Charette
19h Essais de la Charette
Dimanche 30 août
8h Déjeuner des Charretiers
9h30 Grand-Messe en Provençal
10h30 Défilé et bénédiction de la Charrette
12h Apéritif animé par un groupe folklorique
13h30 Banquet sous les ombrages
18h Abrivado Bandido .
Place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
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English :
Every summer, the village celebrates the feast of Saint-Eloi in a traditional Provencal atmosphere.
L’événement Fête de la Saint-Éloi Boulbon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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