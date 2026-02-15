Concert Brad Mehldau, Quatorze Rêveries L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Brad Mehldau, Quatorze Rêveries

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2027-02-15 20:00:00

fin : 2027-02-15

Date(s) :

2027-02-15

L’une des voix les plus lyriques et intimes du piano contemporain, l’immense Brad Mehldau a tracé un chemin unique, incarnant l’essence de l’exploration du jazz, du romantisme classique et du charme de la pop.

Dans sa prochaine parution chez Nonesuch Records, Quatorze Rêveries, Mehldau réfléchit à l’expérience intérieure que nous créons à partir de notre propre conscience, indépendamment des autres. Écrite dans un élan similaire à sa Suite: April 2020, Quatorze Rêveries est une méditation sur l’espace que le compositeur laisse entre les différentes directions qu’il souhaite explorer, permettant à la beauté de la musique de se révéler tout en ouvrant la voie à de nouvelles découvertes.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

One of the most lyrical and intimate voices in contemporary piano, the great Brad Mehldau has carved out a unique path, embodying the essence of jazz exploration, classical romanticism, and the charm of pop.

In his upcoming release on Nonesuch Records, *Quatorze R%EAveries*, Mehldau reflects on the inner experience we create from our own consciousness, independent of others. Written in a spirit similar to that of his *Suite: April 2020*, *Quatorze R%EAveries* is a meditation on the space the composer leaves between the variousdirections he wishes to explore, allowing the beauty of the music to reveal itself while paving the way for new discoveries.

L’événement Concert Brad Mehldau, Quatorze Rêveries Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ