CONCERT BRAHMS Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONCERT BRAHMS

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Pour ce concert, l’Orchestre national Montpellier Occitanie retrouve son directeur musical Roderick Cox, baguette précise et généreuse.

À ses côtés, le pianiste sud‑coréen Sunwook Kim, révélation du Concours Leeds à 18 ans, aujourd’hui soliste majeur, dont le toucher allie puissance et transparence. Ils s’emparent d’un même compositeur, Johannes Brahms, sous deux visages opposés.

Pour ce concert, l’Orchestre national Montpellier Occitanie retrouve son directeur musical Roderick Cox, baguette précise et généreuse.

À ses côtés, le pianiste sud‑coréen Sunwook Kim, révélation du Concours Leeds à 18 ans, aujourd’hui soliste majeur, dont le toucher allie puissance et transparence. Ils s’emparent d’un même compositeur, Johannes Brahms, sous deux visages opposés. D’abord le Concerto pour piano n°1, œuvre de jeunesse (1858) : orageuse, symphonique, presque un poème dramatique où le piano lutte avec l’orchestre. Une partition née du désespoir, dédiée à l’ami Robert Schumann. Puis la Symphonie n°2, écrite vingt ans plus tard, en pleine maturité. Ici, tout est lumière, ambiance pastorale, sourire mélancolique. Le drame s’apaise, et laisse place à la grâce. De la tempête à la sérénité : un même génie, deux visages.

Au Programme

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Concerto pour piano n°1 en ré mineur

opus 15

Symphonie n°2 en ré majeur opus 73

Durée ±2h avec entracte .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English : CONCERT BRAHMS

For this concert, the Montpellier Occitanie National Orchestra is reunited with its music director, Roderick Cox, whose conducting is both precise and generous.

Joining him is South Korean pianist Sunwook Kim, a revelation at the Leeds Competition at age 18 and now a leading soloist, whose touch combines power and transparency. Together, they explore the work of a single composer, Johannes Brah

L’événement CONCERT BRAHMS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER