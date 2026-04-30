Concert Brass Band Théâtre de Verdure Allan
Concert Brass Band Théâtre de Verdure Allan vendredi 3 juillet 2026.
Allan
Concert Brass Band
Théâtre de Verdure Route d’Espeluche Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Orchestre de 20 musiciens
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Théâtre de Verdure Route d’Espeluche Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accueil@mairie-allan.fr
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English :
20-piece orchestra
L’événement Concert Brass Band Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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