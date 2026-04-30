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Concert Brass Band Théâtre de Verdure Allan

Concert Brass Band Théâtre de Verdure Allan vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : Route d'Espeluche

Ville : 26780 Allan

Département : Drôme

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Allan

Concert Brass Band

Théâtre de Verdure Route d’Espeluche Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Orchestre de 20 musiciens
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Théâtre de Verdure Route d’Espeluche Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   accueil@mairie-allan.fr

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English :

20-piece orchestra

L’événement Concert Brass Band Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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