Concert Brass Band Théâtre de Verdure Allan

Allan

Concert Brass Band

Théâtre de Verdure Route d’Espeluche Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Orchestre de 20 musiciens

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Théâtre de Verdure Route d’Espeluche Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accueil@mairie-allan.fr

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English :

20-piece orchestra

L’événement Concert Brass Band Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération