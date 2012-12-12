Sète

CONCERT BRESILIEN

Sète Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

De l’Amazonie à Rio en passant par Bahia…C’est dans l’immense répertoire musical du Brésil que Dominique, passionnée de musiques brésiliennes, a puisé quelques chansons.Portés par des mélodies singulières, leurs textes oscillent entre joie et mélancolie, réalisme et fantasmagorie.Pour les interpréter, elle est accompagnée par deux musiciens talentueux, qui ont bien plus de douze cordes à leur art et ont longuement roulé leurs bossas, sambas et autres choros, usant leurs pandeiros au Brésil, en France et bien au-delà…Un voyage sensible et vibrant, où les rythmes racontent autant que les mots,Boa viagem ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40 contact@recreation-sete.fr

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L’événement CONCERT BRESILIEN Sète a été mis à jour le 2026-05-01 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE