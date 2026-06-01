Saint-Cirq-Lapopie

Concert Ça Va Jazzer

Place Sombral Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 19:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Dans le cadre des saisons du conservatoire, les élèves et les professeurs du conservatoire proposent un concert autour du jazz à Saint-Cirq-Lapopie, pour une soirée musicale conviviale sur la place du Sombral.

Dans le cadre des saisons du conservatoire, les élèves et les professeurs du conservatoire proposent un concert autour du jazz à Saint-Cirq-Lapopie, pour une soirée musicale conviviale sur la place du Sombral.

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Place Sombral Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 12

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English :

As part of the conservatory’s season, students and teachers from the conservatory will present a jazz concert in Saint-Cirq-Lapopie, for a lively evening of music on Place du Sombral.

L’événement Concert Ça Va Jazzer Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot