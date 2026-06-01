Concert Ça Va Jazzer Saint-Cirq-Lapopie
Concert Ça Va Jazzer Saint-Cirq-Lapopie lundi 22 juin 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Concert Ça Va Jazzer
Place Sombral Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 19:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Dans le cadre des saisons du conservatoire, les élèves et les professeurs du conservatoire proposent un concert autour du jazz à Saint-Cirq-Lapopie, pour une soirée musicale conviviale sur la place du Sombral.
Dans le cadre des saisons du conservatoire, les élèves et les professeurs du conservatoire proposent un concert autour du jazz à Saint-Cirq-Lapopie, pour une soirée musicale conviviale sur la place du Sombral.
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Place Sombral Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 12
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English :
As part of the conservatory’s season, students and teachers from the conservatory will present a jazz concert in Saint-Cirq-Lapopie, for a lively evening of music on Place du Sombral.
L’événement Concert Ça Va Jazzer Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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