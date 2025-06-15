Concert Calogero Le Tour des Théâtres Saint-Dizier

Concert Calogero Le Tour des Théâtres

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

2026-09-26

Tout public

Ne manquez pas cette occasion unique de voir Calogero dans un cadre intimiste et découvrir ses chansons sous un nouvel éclairage. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

